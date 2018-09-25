Северный флот очистил Обскую губу и Енисейский залив от мин времен ВОВ

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Морской отряд разминирования Северного флота в составе тральщика "Владимир Гиманенко" и многофункционального транспорта "Эльбрус" завершил поиск и уничтожение оставшихся со времен Великой Отечественной войны мин в акватории Обской губы и Енисейского залива Карского моря. Как сообщает пресс-служба СФ, североморцы работали в этих районах более месяца.

"За это время было обследовано более 1150 квадратных километров акватории в нескольких районах возле порта Диксон и в Обской губе. В общей сложности было обнаружено и обследовано 70 миноподобных объектов", - сообщает флот.

В поиске взрывоопасных объектов был задействован экипаж тральщика "Владимир Гуманенко". Его экипаж передавал координаты обнаруженных миноподобных объектов на судно "Эльбрус". В дальнейшем специалисты по проведению подводных работ проводили детальное обследование и уничтожение найденных объектов. При обследовании и закладке зарядов для подрыва миноподобных объектов широко применялись телеуправляемые подводные аппараты, что позволило проводить наиболее опасные операции без угрозы для человеческих жизней.

В настоящее время противоминный отряд Северного флота прибыл к острову Колгуев для проведения ряда подводно-технических работ.

По архивным данным, в районе Карского моря, ограниченном побережьем полуострова Ямал, островом Шакальского и островом Белый, в начале августа 1943 года немецкая подводная лодка U-639 установила на дне неконтактные магнитные мины типа ТМВ-2, которые могут представлять опасность и в настоящее время при проведении подводных работ и активном судоходстве. В этой связи перед личным составом отряда поставлена задача по поиску мин на фарватерах и рекомендованных путях движения судов в Обской губе.

Работы по разминированию Обской губы также проводились специалистами Северного флота в 2011 и 2012 годах. Итогом работы морского отряда разминирования Северного флота стало открытие для судоходства кораблей всех типов и водоизмещения морской зоны площадью более 600 кв. километров. Всего тогда было обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных объектов.