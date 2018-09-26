Береговой комплекс "Бастион" впервые поразил мишень в Арктике на учениях Северного флота

ТАСС, 26 сентября. Моряки Северного флота впервые применили на учениях в Арктике береговой ракетный комплекс "Бастион". Ракета комплекса поразила морскую мишень в 60 км от берега, сообщили в пресс-службе флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

Северный флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

"Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных стрельб. Впервые в ходе тактического учения в Арктике был применен береговой ракетный комплекс "Бастион", поставленный на вооружение тактической группы Северного флота, несущей боевое дежурство на острове Котельный", - рассказали в пресс- службе.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" успешно выполнил стрельбу по морской мишени на удалении более 60 километров. Комплекс подтвердил свою готовность эффективно выполнять задачи по охране островов и морского побережья России в Арктике.

Стрельба по мишени в акватории моря Лаптевых, имитирующей отряд кораблей условного противника, велась с побережья острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс".

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса, стоящего на вооружении тактической группы Северного флота, использовался БРК "Рубеж". В конце августа в ходе тактического учения он был успешно применен и поразил двумя ракетами "Терми" мишени, установленные в море Лаптевых на удалении более 50 км от берега.