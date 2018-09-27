В Южном военном округе отработана разведка с дронов в сложных метеоусловиях

Учения специалистов БПЛА проводились на 23 полигонах округа, в том числе в Армении и Абхазии. В мероприятиях принимали участие около 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц спецтехники.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов разнородовых соединений Южного военного округа, в рамках единого дня специалиста БПЛА выполнили разведку местности в критических условиях. В ходе мероприятий с применением комплексов БПЛА "Гранат", "Леер" и "Элерон" военнослужащие отработали задачи по ведению фото- и видеосъемок огневых позиций и военных объектов условного противника при плохой видимости и сильном ветре до 10 м/с", - говорится в сообщении. Полеты дронов проводились на высотах до 5 тыс. м.