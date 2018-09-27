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В Южном военном округе отработана разведка с дронов в сложных метеоусловиях

В мероприятиях принимали участие около 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц спецтехники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Подразделения Южного военного округа, работающие с беспилотными летательными аппаратами, отработали действия по разведке местоположения войск условного противника, сообщили в пресс- службе ЮВО журналистам.

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Учения специалистов БПЛА проводились на 23 полигонах округа, в том числе в Армении и Абхазии. В мероприятиях принимали участие около 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц спецтехники.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов разнородовых соединений Южного военного округа, в рамках единого дня специалиста БПЛА выполнили разведку местности в критических условиях. В ходе мероприятий с применением комплексов БПЛА "Гранат", "Леер" и "Элерон" военнослужащие отработали задачи по ведению фото- и видеосъемок огневых позиций и военных объектов условного противника при плохой видимости и сильном ветре до 10 м/с", - говорится в сообщении. Полеты дронов проводились на высотах до 5 тыс. м.

Теги
РоссияРостовская область
Более 6 тыс. артиллеристов приняли участие в учениях ЮВО
Военнослужащие отработали более 1 тыс. нормативов, выполнили более 400 огневых задач
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