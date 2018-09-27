МО РФ: международная олимпиада курсантов стимулирует развитие военного образования в СНГ

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Международная олимпиада курсантов задает новые ориентиры в совершенствовании подготовки военных кадров и стимулирует на поиск новых образовательных методик. Об этом сообщил в четверг начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на заседании Координационного комитета по военному образованию при Совете министров обороны стран - участниц СНГ.
По его словам, одним из наиболее важных мероприятий подготовки кадров, проведенным станами СНГ, стала IV Международная олимпиада курсантов, в которой впервые принимали участие четыре государства (Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия). Курсанты семи государств состязались в знании математики, информатики, военной истории, иностранного языка и в военно-профессиональной подготовке.
"Высокий уровень сложности заданий обеспечил конкурентность борьбы, задал новые ориентиры в совершенствовании подготовки военных кадров, стимулировал педагогов к поиску новых методик реализации образовательных программ", - сказал Горемыкин.
Он отметил, что везде мероприятия имели высокий уровень организации, отличались качественным научно-методическим обеспечением, а также неформальным подходом к реализации программ проведения состязаний и обеспечению пребывания их участников.
"Выражаю искреннюю признательность всем организаторам состязаний IV Международной олимпиады курсантов и надеюсь на продолжение нашего конструктивного сотрудничества в данном направлении", - добавил начальник Главного управления кадров.