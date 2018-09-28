Экипажи новых истребителей Су-34 ВВО выполнили полеты в стратосферу

ТАСС, 28 сентября. Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа (ВВО) выполнили полеты в стратосферу и отработали элементы высшего пилотажа и воздушного боя. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

"Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме. Кроме того, пилоты Су-34 отработали элементы высшего пилотажа, а также элементы воздушного боя", - говорится в сообщении.

Пилоты отработали наступательные и оборонительные маневры при воздушном противоборстве с условным противником и тренировались уходить от его средств поражения.