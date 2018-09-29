Российские военные спасатели вылетели в Казахстан для обеспечения встречи космонавтов

ТАСС, 29 сентября. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) вылетела в Казахстан для обеспечения встречи участников международной экспедиции МКС. Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" состоится 4 октября, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе округа.

"10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа вылетели сегодня с южноуральского аэродрома Упрун на оперативные аэродромы в Казахстане. Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии были переброшены к месту посадки транспортными самолетами Ан-12, и две машины выдвинулись своим ходом в запасной район посадки", - сказали в пресс-службе.

Всего в обеспечении задействовано 12 военных вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 180 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что два вертолета Ми-8 вылетели в Казахстан для проведения разведки района предполагаемого приземления капсулы.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" запланирована на 4 октября 2018 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.