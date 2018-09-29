Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) встроили в ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", чтобы эффективно преодолевать средства противовоздушной обороны противника, которые нацелены в том числе на уничтожение разведывательных беспилотников. Об этом сообщил в субботу ТАСС эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Как рассказали ранее ТАСС в концерне "Техмаш", в России начались летные испытания опытных образцов нового БПЛА, запускаемого в воздух снарядами РСЗО "Смерч". Аппарат устанавливается на ракету вместо боевой части. РСЗО может запустить такой "боеприпас" на расстояние до 90 км, где БПЛА отделится от ракеты и продолжит самостоятельный полет.

"Основное преимущество такого аппарата перед другими разведывательными малоскоростными БПЛА - высокая вероятность преодоления средств ПВО противника. Беспилотник будет преодолевать рубеж противовоздушной обороны внутри спецракеты РСЗО, которая за счет своей скорости, с одной стороны, и возможности замаскированно запускаться в рамках залпа обычных ракет "Смерча", с другой стороны, является сложной целью для комплексов ПВО", - пояснил Федутинов.

Он отметил, что основная задача такого БПЛА - выполнение воздушного наблюдения за наземными целями в заданном районе на дальностях действия комплекса РСЗО. "Целью данного наблюдения является оценка эффективности поражения целей и корректировка огня", - уточнил эксперт.

Он напомнил, что тема создания БПЛА, запускаемого в головной части ракеты РСЗО "Смерч", "возникла уже достаточно давно, едва ли не в 1990-е". "С тех пор она периодически оживала и затем снова затухала. К теме, помимо "Сплава", в разное время были также причастны ряд компаний промышленности, включая казанский "Эникс" и рыбинское КБ "Луч". Вместе с тем реализация проекта требовала серьезных инвестиций по линии министерства обороны, что обеспечено не было", - сказал специалист.

По данным разработчиков, аппарат, испытания которого проводятся в настоящее время, сможет вести разведку на высоте 500 м в течении 20 минут на площади 25 кв. км.