Международные учения разведчиков "Поиск-2018" стартовали в Казахстане

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тактико-специальные учения с силами и средствами разведывательных служб стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2018" стартовали на юге Казахстана в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В учениях принимают участие подразделения вооруженных сил стран ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано около 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе авиационной", - сказали в пресс-службе.

Главной целью учений является отработка вопросов ведения разведки в интересах обеспечения развертывания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. "В ходе практических действий военнослужащие отработают вопросы ведения космической, воздушной, радиоэлектронной и других видов разведки", - уточнили в военном округе.

От российской стороны на учения привлечены разведывательные подразделения, а также подразделения специального назначения Центрального военного округа - всего более 300 военнослужащих, два самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост". Маневры продлятся по 5 октября.