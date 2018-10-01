Общевойсковые армии ЮВО подняты по тревоге в рамках масштабных двусторонних учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Две общевойсковые армии, дислоцированные в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане, Северной Осетии и на российской военной базе в Южной Осетии, в понедельник подняты по тревоге в рамках масштабных двусторонних командно-штабных учений. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"В ходе учений будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации", - сказал Астафьев.

В течение нескольких недель в тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи военнослужащие 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота.

Учебные мероприятия пройдут в два этапа. В ходе первого этапа запланировано перемещение и развертывание группировки войск в отдаленных районах на расстояния от 100 до 1,5 тыс. км, предстоит отработать вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий.

На втором этапе будут выполнены задачи по тактическим замыслам оборонительных и наступательных действий.

Основные действия войск пройдут в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на восьми общевойсковых полигонах. На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до 7 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.