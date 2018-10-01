Число призывников в осеннюю кампанию уменьшится на 1,5 тыс. человек

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Число молодых людей, которые отправятся в Вооруженные силы России в ходе открывшейся осенней призывной кампании, в сравнении с этим же периодом прошлого года уменьшится на 1,5 тыс. человек. Всего осенью на срочную службу запланировано призвать 132,5 тыс. человек, сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Мы надеемся, что для прохождения срочной службы в эту осень будут направлены 132,5 тыс. человек <...> Прошлой осенью призывалось 134 тыс. человек - и тенденция к уменьшению постоянно сохраняется: осенью 2016 годы у нас призывалось 152 тыс. человек", - сказал Бурдинский в ходе видеоконференции во время рабочей поездки в Курск.

Он отметил, что сокращение числа призывников происходит за счет того, что "все больше молодых людей проходят службу по контракту".

Бурдинский напомнил, что 1 октября в России стартует призывная компания, которая продлится по 31 декабря. "В этом году набор осеннего призыва обусловлен соединением воинских частей и переходом на новую штатную структуру, поступает новая техника", - уточнил генерал-лейтенант.

Личный прием

Бурдинский также рассказал, что проведет личный прием граждан по вопросам прохождения военной службы в ноябре этого года.

"26 июня 2018 года - в период массовых отправок - на сборном пункте города Москвы нами проведен личный прием граждан. Следующий прием будет проведен в ноябре этого года на базе военного комиссариата Московской области. Дата будет доведена дополнительно", - сказал он.

Как отметил генерал-лейтенант, по результатам его личного приема, на который записались 26 граждан, все поступившие от них вопросы были решены, были даны необходимые разъяснения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"В ходе призыва через официальный сайт Министерства обороны поступило более 400 вопросов граждан, на которые были даны исчерпывающие ответы, около 100 человек обратились на "прямую телефонную линию" Генерального штаба", - добавил Бурдинский.

Спортивные роты

Бурдинский сообщил, что в ходе весенней призывной кампании в спортивные роты направили 171 человека.

"Совместно с Министерством спорта Российской Федерации и управлением физической подготовки и спорта Вооруженных сил отобран и направлен для прохождения военной службы 171 призывник в четыре спортивные роты", - сказал Бурдинский.

Как отметил Бурдинский, в спортивные роты отбираются граждане, которые являются кандидатами в сборные команды Российской Федерации по олимпийским видам спорта.

"С момента создания спортивных рот в них прошло службу около 1,6 тыс. военнослужащих по 44 видам спорта, завоевано 375 наград на различных международных соревнованиях, из них 153 золотых, 116 серебряных и 106 бронзовых медалей на различных международных соревнованиях", - добавил Бурдинский.