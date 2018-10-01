Корабли Северного флота приступили к завершающему этапу арктического похода

МУРМАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" приступили к завершающему этапу дальнего похода в Арктику. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Накануне корабли прошли проливом Вилькицкого из моря Лаптевых в Карское море и остановились на рейде порта Диксон" - сообщает пресс-служба.

Поход проходил в сложных гидрометеорологических условиях при сильном ветре и волнении моря. Проход отряда кораблей и судов через ледовоопасные районы пролива Вилькицкого обеспечил ледокол Северного флота "Илья Муромец".

На подходе к порту Диксон арктическая группировка разделилась. Флагманский корабль "Вице-адмирал Кулаков" отправился к острову Голомянный архипелага Северная Земля, а остальные корабли и суда прибыли к месту якорной стоянки для пополнения запасов от танкера "Сергей Осипов". В районе острова Голомянный "Вице-адмирал Кулаков" отработал высадку штурмовой группы десанта с вертолета Ка-27ПС, а также выполнил ряд других учебно-боевых задач.

После пополнения запасов корабли и суда арктической группировки Северного флота возьмут курс в Кольский залив. С начала дальнего похода они прошли более 8 тыс. миль и провели более десяти совместных тактических учений, в том числе впервые выполнили морские десантные операции на побережья Якутии и Чукотки в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом морях.