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Новый пункт базирования Каспийской флотилии в Махачкале готов к приему кораблей

Руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев уточнил, что корабли зайдут в гавань в первой декаде декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры в гавани Махачкалы готовы к приему кораблей Каспийской флотилии, сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Объекты инфраструктуры для базирования Каспийской флотилии готовы к работе, корабли зайдут в гавань Махачкалы в первой декаде декабря", - сказал он. Как уточнил собеседник агентства, сейчас на объекте завершается благоустройство территории.

Астафьев рассказал, что специалисты провели работы по углублению дна, возвели причальную стенку, обустроили площадки для обеспечения швартовки и обслуживания маломерных судов. Причальный фронт составил более 160 погонных метров, а плавучие двух- и трехпонтонные причалы способны принять более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.

О решении министра обороны РФ Сергея Шойгу перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Дагестан стало известно в начале апреля 2018 года.

Корабли будут базироваться в Махачкале и Каспийске.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияДагестан
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