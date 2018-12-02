Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в военно-морскую базу (ВМБ) Чанги (Сингапур), куда прибыл 27 ноября. В рамках визита руководство отряда посетило командующего Военно-морскими силами Сингапура, командира ВМБ Чанги и мэра города", - сообщил Воскресенский.

Во время Дня открытых дверей российские корабли смогли осмотреть моряки ВМС Сингапура. Так, во время экскурсии по кораблю "Адмирал Пантелеев" представители команды ознакомили посетителей с основным вооружением, в том числе зенитным ракетным комплексом "Кинжал", рассказали об порядке запуска торпед по надводным целям противника. Также можно было изнутри изучить находящийся на палубе противолодочный вертолет Ка-27.

Основное внимание на борту флагмана ТОФ крейсера "Варяг" было приковано к крылатым ракетам комплекса "Базальт". Это первые ракеты морского базирования со сверхзвуковой скоростью полета, которые предназначены для борьбы с мощными корабельными группировками, включая авианосные. Еще одним знаковым местом на корабле стало расположение зенитного ракетного комплекса С-300.

Помимо этого, гости смогли посетить корабельную кухню, камбуз, и оценить мастерство корабельных поваров, которые специально испекли блины, булки, пирожные для гостей. Для российских моряков были организованы автобусные экскурсии по историческим местам города.

Отряд Тихоокеанского флота прибыл в Сингапур 27 ноября из Брунея, где российские корабли провели совместные учения с военно-морскими силами султаната. До этого они уже побывали в Японии, Республики Корея, Китае. Корабли также примут участие в предстоящих российско-индийских маневрах "Индра Нэви - 2018".