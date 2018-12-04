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Около 400 военных полицейских вернулись в Чечню из сирийской командировки

Батальон с августа выполнял задачи по охране важных объектов группировки российских войск в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Батальон военной полиции Южного военного округа (ЮВО), выполнявший задачи в Сирии, вернулся к месту постоянной дислокации в Чечню. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Около 400 военнослужащих батальона военной полиции 58 общевойсковой армии вернулись к месту постоянной дислокации в Чеченскую Республику из Сирии", - сказал Астафьев.

Он уточнил, что батальон с августа выполнял задачи по охране важных объектов группировки российских войск в Сирии, обеспечению правопорядка и безопасности мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, а также по сопровождению гуманитарных колонн и безопасности при проведении гуманитарных акций.

Полицейские прибыли самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на аэродром Моздок в Северной Осетии.

Торжественный митинг, на котором будут вручены ведомственные и государственные награды отличившимся, пройдет 7 декабря в месте постоянной дислокации воинской части.

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СирияРоссияЧечня
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