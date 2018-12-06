Более тысячи военнослужащих и 300 единиц боевой техники задействованы в учениях в Чечне

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начали проведение учений в Чечне, сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"Задействовано свыше 1,2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники", - уточнили в пресс-службе. В частности используются танки Т-72Б3, минометы "Сани", буксируемые 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град", боевые машины пехоты БМП-3, переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", установки разминирования УР-77, бронетранспортеры БТР-80 и беспилотники.

Мотострелковые подразделения совершили марш на общевойсковой полигон, где приступили к ведению учебных боевых действий.