Российские военные следят за эсминцем США, якобы подходившим к базе РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Эсминец McCampbell ВМС США следовал не ближе, чем в 100 км от территориальных вод РФ под контролем противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и морской авиации. Военные России отслеживают маршрут корабля - он находится в 400 км от берега РФ в центральной части Японского моря. Об этом в четверг журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В действительности, эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах, американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации ТОФ", - сказал Конашенков.

"Поэтому если экипаж американского эсминца и "продемонстрировал" что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота", - подчеркнул генерал.

По его словам, в настоящее время, экипаж американского эсминца McCampbell ВМС США "демонстрирует" свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря. "Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами", - заключил Конашенков.

Ранее в ВМС США заявили, что американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России.