Комплексы С-300ПС под Иркутском отразили на учениях массированный авианалет

ТАСС, 11 февраля. Комплексы С-300ПС "Фаворит" зенитного ракетного полка, дислоцированного в Иркутской области, на учениях отразили массированный налет авиации на стратегически важные объекты. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа.

"По легенде учений, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС "Фаворит" выполнили захват, сопровождение и электронные пуски по целям, имитирующим истребители и крылатые ракеты условного противника, которые пытались нарушить воздушное пространство региона. Подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более 40 целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. м/с", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, цели находились на высоте до 30 км.

В округе уточнили, что в маневрах были задействованы более 200 военных и 50 единиц техники.