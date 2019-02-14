Расчистившие русло реки Бурея военные возвращаются в пункты постоянной дислокации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Военные специалисты, принимавшие участие в расчистке русла реки Бурея, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Сводный отряд военных инженеров Восточного военного округа (ВВО) уже перебазирован в Хабаровск. Медицинский отряд, расчеты беспилотных летательных аппаратов также уже вернулись домой", - сообщили в военном ведомстве. Из района работ вывезены "боеприпасы и средства взрывания".

11 декабря 2018 года в 73 км от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате чего было отсечено около 28% полезного объема водохранилища. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища были задействованы силы и средства Минобороны России. Во вторник Минобороны сообщило о досрочном устранении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) сворачивают полевой лагерь, оснащенный дизельгенераторами, средствами связи, вертолетными площадками, пунктами питания и местами для отдыха, а также хлебопекарней и малогабаритным душевым комплексом. Транспортные вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26 перевозят имущество и оборудование.

23 февраля все, участвовавши в работах по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища, как ожидается, будут встречать уже дома. Всего к операции было привлечено около 500 человек, 43 единицы военной и спецтехники, в том числе шесть вертолетов, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", снегоходы.