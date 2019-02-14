Шаманов: США в Афганистане впервые применили против СССР "войну иррегулярными войсками"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Метод "войны иррегулярными войсками" с территории сопредельного государства впервые был апробирован американцами против СССР во время войны в Афганистане, сейчас этот же тип военных действий активно применяется в Сирии. Об этом в четверг рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

Помимо изучения опыта ведения боевых действий против иррегулярных формирований, советская, а затем и российская армия выработали методы завершения конфликтов подобного рода. Тактика примирения враждующих сторон и проведения гуманитарных акций, успешно реализуемая Россией в Сирии, были одной из составляющих советской операции в Афганистане.

Опыт Афганистана и войн на Кавказе позволил российской армии учесть ошибки при планировании операции в Сирии. По мнению генерала, ситуация там является прямым следствием действий США в среднеазиатской республике. "Это все последствия Афганистана, мы и проанализировали все это, и пролили кровь, а любая кровь - это приобретение опыта", - подчеркнул Шаманов.

По его словам, именно тогда была придумана новая форма воздействия на внутригосударственные события со стороны сопредельного государства. "Таким государством был Пакистан. Там присутствовали американские, и не только, инструкторы, но напрямую они не могли участвовать в боестолкновениях с 40-й армией", - отмечает генерал. При этом США скрупулезно изучили опыт партизанского движения в СССР во времена Великой Отечественной и адаптировали его для своих целей.

"Тогда [в Афганистане] возникла та теория, которая и сегодня реализуется. Китайцы ее называют "войной через просачивание", американцы - "войной иррегулярными войсками". К чему это привело? Иррегулярные войска, финансируемые за большие западные деньги, превратились в хорошо организованную силу, которая сокрушала государства, такие как Ирак, и была близка к успеху в Сирии", - сказал Шаманов, отвечая на вопрос о полученном в Афганистане опыте.

Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС России генерал-полковник Иван Тетерин, участвовавший в боевых действиях в Афганистане в качестве начальника связи 201-й мотострелковой дивизии 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа.

"Впервые вопросы примирения, вопросы работы с местным населением, оказание гуманитарной помощи населению - все это впервые было нами применено именно в Афганистане. Тогда, может быть, это было в ином виде, но это все присутствовало. У нас в дивизии был боевой авиационный отряд, который работал в кишлаках, оказывал гуманитарную помощь, работал над налаживанием контактов с противоборствующими сторонами", - сказал Тетерин.

Многое получено из "афганского" опыта и в сфере подготовки войск, взаимодействия с другими акторами на театре военных действий, а также методы обкатки новой техники в бою. "Это и подготовка личного состава, создание и обкатка новых видов вооружения и техники, проверка и сравнение их реальных и заявленных возможностей. Также вопросы организации и планирования боевых действий, управления, взаимодействия, в том числе и с иными участниками процесса, которые сейчас нелегально находятся в Сирии", - подчеркнул депутат.

Несвоевременный выход

Также уже тогда, в дни вывода советских войск из Афганистана, можно было спрогнозировать распространение террористической угрозы. "Какой-то осадок оставался, что напряженность останется [в Афганистане после вывода советских войск]. Уже тогда можно было спрогнозировать, что оттуда будут идти угрозы. Угрозы именно от боевиков разного толка - "Аль-Каида", "Талибан" [обе организации запрещены на территории РФ], в последующем появилось продолжение "Аль-Каиды" - ИГИЛ [прежнее название террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ]", - отметил депутат.

По мнению Тетерина, последующие события еще раз подтвердили необходимость нейтрализации угрозы на дальних рубежах. "Уходили оттуда, не проиграв военную составляющую, уходили с гордо поднятой головой, помня о том, что Родину надо защищать от опасности на всех фронтах, в том числе и на дальних рубежах, для того, чтобы потом эта беда не пришла к нам <...> Мы подспудно полагали, что, может быть, не в этом названии, но все равно опасность будет оставаться", - подчеркнул собеседник.

Несвоевременным считает вывод советских войск и Виктор Ермаков - генерал армии, председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил России. С мая 1982 по ноябрь 1983 года Ермаков занимал должность командующего 40-й армией, которая вела боевые действия в Афганистане.

"Уходить оттуда нам было нельзя", - считает Ермаков. По его словам, если бы советские войска остались там еще на несколько лет, то ситуация в стране была бы сейчас иной. "Остались бы еще на пару лет - и сегодня был бы совершенно другой Афганистан", - сказал генерал.