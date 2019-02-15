Терликов: рост доли высокотехнологичных систем в танке Т-90МС не снизил его надежность

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Экспортный вариант новейшего российского танка Т-90М - Т-90МС, который представят на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, сохраняет традиционные надежность и простоту обслуживания, несмотря на насыщенность высокотехнологичными системами. Об этом заявил в субботу журналистам генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

"Повышены кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие", - сказал Терликов.

При этом, отметил он, несмотря на насыщенность высокотехнологичными системами, "танк сохранил традиционные для российской боевой техники высокий уровень надежности, простоту в обслуживании и боевом применении".

Создание Т-90МС, по словам Терликова, стало "одним из этапов кардинального обновления парка боевых машин и ответом российских танкостроителей на современные вызовы". Модернизированная машина может эффективно воевать как в классических операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в локальных конфликтах, а по защите, огневой мощи и подвижности "не имеет конкурентов".

Т-90МС оснащен новой динамической защитой третьего поколения модульного исполнения, турбодизельным двигателем, боевая масса танка не превышает 50 т.