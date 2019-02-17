Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) ведет разработку микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка "Ратник" третьего поколения, говорится в сообщении госкорпорации.

"Микробеспилотник предназначен для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений. Бесшумный малогабаритный беспилотник позволяет с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием", - отмечается в сообщении.

Кроме того, беспилотная система будет способна находить цели, барражировать в заданной зоне, совершать облет рубежа или указанной точки.

Индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов отметил, что применение беспилотника в экипировке нового поколения повысит эффективность выполнения боевых задач и даст необходимую информацию для принятия тактических решений.

Масса комплекса, оснащенного навигационной аппаратурой и видеосистемой, не будет превышать 1,5 кг, а рабочий диапазон температур позволит использовать беспилотник практически в любых климатических условиях.

Третье поколение боевой экипировки "Ратник" будет отличаться уменьшенным весом, увеличенной площадью и более высокой степенью защиты. Кроме того, ведутся разработки по интеграции в боевую экипировку экзоскелета.

"Ратник"

В настоящее время в войсках используется боевая экипировка второго поколения "Ратник". По итогам боевого применения не было зафиксировано ни одного пробития его системы бронезащиты, сообщил ранее глава компании - разработчика экипировки ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров.

В ближайшее время в "Ратник" могут быть включены новые элементы, разрабатываемой для экипировки следующего поколения "Ратник-3". Это медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла. "Ратник-3" при той же степени защиты будет легче "Ратника" на 4 кг.