ОАЭ намерены модернизировать ЗРПК "Панцирь-С1"

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили Рособоронэкспорту запрос на модернизацию поставленных из РФ зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1". Об этом генеральный директор компании Александр Михеев сообщил журналистам на 14-й международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019.

"ЗРПК "Панцирь-С1" успешно эксплуатируется эмиратской стороной, и мы получили запрос на дальнейшую программу модернизации. Опыт работы российских систем, в том числе, данного комплекса, показал их высокую эффективность", - сообщил Михеев.

Согласно данным открытых источников, на вооружении армии ОАЭ состоят 50 ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси Man SX45.