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Экспорт российского вооружения

Глава Ростеха заявил, что Россия завершит поставки Турции С-400 до конца года

Как сообщал ранее Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем составляет $2,5 млрд
ЗРК С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРК С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Россия завершит поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции до конца года. Об этом на 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019 сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Мы подписали контракт и в этом году до конца года завершим все поставки. Всю систему поставим в этом году", - сказал он.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

Теги
ТурцияРоссияЭкспорт российского вооружения
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