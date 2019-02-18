Ангольские военные прочитали рэп под тувинские народные инструменты на Армейских играх

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Военные из Анголы исполнили рэп-композицию под аккомпанемент тувинских народных инструментов в перерыве между соревнованиями по ски-альпинизму на Армейских международных играх, которые проходят в Саянах, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Зимние состязания горных подразделений впервые включены в программу Армейских международных игр в этом году. Конкурс "Саянский марш" начался в воскресенье на территории учебного центра военно-спортивной подготовки в природном парке "Ергаки" Красноярского края. Участникам команд России, Анголы и Таджикистана в течение пяти дней предстоит поиск пострадавшего в лавине и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и кошках, ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность

"Для участников международного конкурса открыли сибирский "Дом дружбы". Военнослужащие из трех стран познакомились с культурой народов Сибири и Республики Тыва. Для гостей, организаторы устроили мастер классы по изготовлению древнерусских кукол, военнослужащие Анголы исполнили рэп под национальные тувинские инструменты", - рассказали в Минобороны.

Также участники смогли попробовать сибирские блюда, в том числе маринованные арбузы, грибы, сало, соленые помидоры, национальный напиток Узвар, пироги с мясом, рыбой и знаменитую кашу для воинов и путников - кулеш.