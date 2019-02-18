Более 1,2 тыс. военных задействованы в учениях зенитных расчетов в трех регионах Поволжья

ТАСС, 18 февраля. Учения Центрального военного округа (ЦВО) с участием зенитных ракетных систем прошли в понедельник в Самарской, Саратовской и Пензенской областях.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

В них приняли участие около 1,2 тыс. военнослужащих, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЦВО.

"В Самарской, Саратовской и Пензенской областях прошли учения Центрального военного округа с привлечением расчетов зенитных ракетных систем С-400, С-300, комплексов "Бук-М2" и "Панцирь-С1". В практических действиях приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 120 единиц техники, а также стационарные радиолокационные станции", - отмечается в сообщении.

В ходе учений военнослужащие отрабатывали навыки анализа обстановки, слаженности действий, выполняли задачи по сопровождению самолетов, учились отражать одиночные и групповые ракетно-авиационные атаки на разных высотах, сообщили в пресс-службе.