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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин заявил, что система "Пересвет" встанет на боевое дежурство в декабре

Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В декабре 2019 года система "Пересвет" встанет на боевое дежурство - Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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