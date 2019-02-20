Путин анонсировал спуск на воду первой подлодки - носителя "Посейдонов"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Первая атомная подлодка - носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" будет спущена на воду весной этого года. Об этом сообщил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, успешно проходит испытания подводный аппарат неограниченной дальности "Посейдон". "В этой связи хочу сделать одно важно замечание, ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать. Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану", - сказал Путин.

Как ранее сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, беспилотные подводные аппараты "Посейдон" поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, их носителем станет строящаяся на "Севмаше" новая атомная подлодка (АПЛ). На "Севмаше" строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения: АПЛ проекта 949А "Белгород", которая станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов, и атомная подлодка специального назначения "Хабаровск". По неподтвержденным данным, подлодка строится по проекту 09851 и может выступать в роли носителя как различных глубоководных аппаратов, так и новой системы вооружения.

Другой источник рассказал ТАСС, что завершение подводных испытаний ядерной энергоустановки подтвердило возможность обеспечить беспилотнику "Посейдон" неограниченную дальность хода и максимальную скорость более 200 км/ч.

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