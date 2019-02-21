Черноморский флот пополнится семью кораблями и судами в 2019 году

"2019 год для нас не исключение, ждем пополнения и кораблей, и судов, семь единиц на текущий момент. Мы уже приняли в состав современный тральщик, в июне... прибудет в главную базу Севастополь. Принимаем два малых ракетных корабля, два корабля нового проекта. Принимаем суда обеспечения,... комплексное судно принимаем, плавкраны, буксиры как морские, так и рейдовые. Все программы, которые касаются Черноморского флота, они реализуются", - сказал он.

Вице-адмирал напомнил, что Черноморский флот - единственный из российских флотов, имеющий новейшие подводные лодки проекта 636.3, оснащенные самым современным ударным оружием. До этого в его состав вошли три фрегата, малые ракетные корабли, а также патрульный корабль "Василий Быков", который в перспективе станет одним из основных кораблей для решения задач прибрежного плавания.