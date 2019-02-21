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Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

Отмечается, что сборы могут продлиться до двух месяцев
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россияне, пребывающие в запасе, в 2019 году на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

В указе уточняется, что военные сборы должны быть проведены в сроки, согласованные региональными органами исполнительной власти. Исключение составляют проверочные сборы, сроки проведения которых определяет Минобороны РФ. Правительству и региональным властям указ предписывает обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом и проведением этих сборов.

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