Фрегат "Адмирал Макаров" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, где он находился с ноября прошлого года. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла в Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Командир фрегата капитан 2-го ранга Григорий Бреев доложил командующему флотом об успешном выполнении поставленных задач в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, в соответствии с плановой ротацией, фрегат "Адмирал Макаров" в Средиземном море сменил другой фрегат - "Адмирал Эссен", который в понедельник прошел черноморские проливы.

Фрегат "Адмирал Макаров" является третьим кораблем морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого вице-адмирала Степана Макарова. Передача фрегата флоту и подъем на нем военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток.

"Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр- НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).