В Воронеже начали отливать колокола для главного храма вооруженных сил

ВОРОНЕЖ, 7 марта. /ТАСС/. Воронежский завод приступил к отливке колоколов для главного храма Вооруженных сил России, строящегося в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Подмосковье на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" продолжается строительство главного храма Вооруженных сил России. Одновременно ведутся работы по изготовлению элементов архитектурно-художественного убранства.

"На Колокололитейном заводе Анисимова в городе Воронеже приступили к отливке малых и больших колоколов храма. Вес ансамбля составит более 20 т, в него войдут 18 колоколов, самый большой из которых будет весить 8,5 тонны", - говорится с сообщении.

Отмечается, что колокола будущего храма уникальны, их внешняя отделка разработана на основе орнаментов, которые украсят храм. В них будут отражены тема Победы в Великой Отечественной войне, тема видов и родов войск, иконы покровителей русского воинства. Главный колокол-благовестник украсят барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны. Звукоряд колоколов позволит исполнять различные звоны с узнаваемыми ритмико- мелодическими строками.

"На сегодняшний день уже отлито 11 колоколов: 8 кг, 10 кг, 15 кг, 18 кг, 24,5 кг, 36 кг, 43 кг, 60 кг, 100 кг, 150 кг и 4200 кг. Остальные колокола находятся на различных стадиях работы. Планируется, что все они будут изготовлены в ближайшие несколько недель", - добавили в военном ведомстве.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году.