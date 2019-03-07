Фрегат "Адмирал Горшков" 8 марта выйдет в Атлантику

МУРМАНСК, МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в пятницу выйдет Атлантический океан из пролива Ла-Манш. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Сегодня утром отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер" прошел самую узкую часть Ла-Манша - пролив Па-де-Кале. Завтра отряд завершит проход Ла-Манша и выйдет в Атлантический океан", - сказал он.

Во время прохода пролива экипажи кораблей и судов успешно отработали задачи совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства. С момента выхода из главной базы Северного флота - Североморска - российские моряки прошли более 2000 морских миль.