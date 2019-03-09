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Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета

Комплекс "Гибка-С" обеспечивает ведение разведки
Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С" Пресс-служба КБМ
Описание
Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С"
© Пресс-служба КБМ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мобильный комплекс "Гибка-С", обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет, в начале лета 2019 года будет представлен на государственные испытания. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.

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"Для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс, обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) отечественного производства. В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания", - говорится в сообщении.

Комплекс обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет, уточнили в Минобороны.

"Кроме того, в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы", - добавили в военном ведомстве.

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