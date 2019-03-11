Более 150 тыс. человек в 16 городах РФ посетили за две недели выставку "Сирийский перелом"

ТАСС, 11 марта. Более 150 тыс. человек из 16 городов России смогли за две недели посетить выставку трофейного оружия, которая проходит в рамках военно-патриотической акции "Сирийский перелом". Об этом в ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова.

"Акция вызывает неподдельный интерес у граждан. За две недели ее посетили более 150 тыс. человек. В ходе опросов на станциях подавляющее большинство участников отметило необходимость проведения подобных патриотических мероприятий", - цитирует она его выступление на митинге, организованном в честь прибытия поезда в Уфу.

Передвижная выставка представляет собой поезд из 20 вагонов и платформ, на которых размещены уникальные образцы военной техники, в том числе, танк Т-55 и тоннельная машина китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Министерством обороны Российской Федерации, она стартовала 23 февраля, завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тыс. км, сделать остановки в 60 городах России.