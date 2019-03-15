Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 27

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали 18 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки, турецкие представители - 27, сообщается в пятницу в бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях Хама, Латакия, Алеппо и Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано 27 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама", - говорится в сообщении.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и часть соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.