Источник: вторая группа военных Китая приступила к обучению эксплуатации С-400

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 100 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые будут нести службу во втором китайском полку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", начали обучаться в России эксплуатации и применению данных систем. Об этом сообщил ТАСС в пятницу военно-дипломатический источник.

"Около 100 военнослужащих НОАК, которые будут служить на машинах второго полкового комплекта С-400, начали подготовку в одном из учебных центров российского военного ведомства", - сказал собеседник агентства. Обучение завершится в конце мая, уточнил источник.

Он напомнил, что второй полковой комплект должен быть передан китайской стороне во второй половине 2019 года.

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Поставка первого была завершена в КНР весной 2018 года. В декабре того же года Китай провел успешные стрельбы системами С-400, поразив на своих полигонах зенитными ракетами как баллистическую, так и аэродинамическую цели.