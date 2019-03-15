Российские военные проинспектируют латвийскую военную базу в Адажи

РИГА, 15 марта. /ТАСС/. Трое представителей Вооруженных сил России с 18 по 20 марта будут находиться с визитом в Латвии, где посетят военную базу в Адажи и проведут контроль вооружения республики. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба министерства обороны Латвии.

Проверка будет проводиться в рамках сотрудничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласно Венскому договору. "Цель визита инспекции - посетить механизированную пехоту бригады сухопутных сил Национальных вооруженных сил в Адажи, чтобы проверить, соответствует ли ежегодно предоставляемая ОБСЕ общая военная информация о механизированной пехоте бригады сухопутных сил действительности", - указывает оборонное ведомство.

Министерство также напоминает, что, согласно квотам ОБСЕ, Латвии необходимо провести один прием наблюдателей и три контрольные инспекции в год. Аналогично Латвия проводит проверки систем вооружения в других странах - участницах ОБСЕ.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает инспекции стран - членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей с целью контроля военной деятельности.

Военная база в Адажи является единственной в Латвии обширной военной учебной территорией, на которой проводятся учения уже более 90 лет, и крупнейшим военным полигоном в странах Балтии. На базе размещается возглавляемый Канадой многонациональный батальон НАТО, который был развернут в республике в июне 2017 года. Кроме того, в начале марта этого года на базе в Адажи был открыт штаб многонациональной дивизии "Север" для планирования обороны Балтийского региона.