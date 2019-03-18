Экскурсии по кораблям ЧФ проходят в Севастополе в честь пятилетия воссоединения Крыма с РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Все желающие смогут побывать на экскурсиях на пяти кораблях Черноморского флота (ЧФ) в понедельник в рамках праздника, который проходит в центре города в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент ТАСС.

"Для экскурсий открыты новейшие фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль "Вышний Волочек". Также - два больших десантных корабля "Цезарь Куников" и "Азов", корабль на воздушной подушке "Самум", - рассказал представитель флота.

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Макаров" выполняет задачи не только у российских рубежей в Черном море, но и за границей. Из похода в Средиземноморье фрегат вернулся в начале марта.

Экскурсии проводятся в рамках акции "Военная служба по контракту в вооруженных силах - твой выбор!". На самой площади Нахимова в мобильном комплексе отбора граждан на военную службу по контракту все желающие смогут получить необходимую информацию о службе на Черноморском флоте. Для гостей праздника проводятся спортивные состязания.

Проходит выставка военной техники - представлены более 10 машин, в том числе береговой ракетный комплекс "Бал", cамоходная реактивная система залпового огня "Град" и другие. Здесь же представлено снаряжение военных водолазов: телеуправляемые роботы для работы под водой, снаряжение для эвакуации тех, кому требуется медицинская помощь, акваланги и костюмы для работы на глубине до 60 м. При этом гости выставки могут потрогать экспонаты руками, военные позволяют мальчишкам и девчонкам залезть на броню машин или посидеть в кабине.

Для севастопольцев выступают не только коллектив Черноморского флота, но и гости из других регионов, например вокально-инструментальная группа Балтийского флота "Черные береты". "Не верится, что прошло пять лет с тех пор, как мы выступали на этой площади для севастопольцев и гостей из других регионов. Мы с готовностью откликнулись на предложение приехать и поздравить вас с первым юбилеем", - сказал солист коллектива.

Годовщина Крымской весны

В течение нескольких дней в Крыму и Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.