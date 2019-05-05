Военнослужащие привели в порядок более 100 мемориалов под Калининградом и в Ленобласти

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Балтийского флота и члены их семей привели в порядок более 100 мемориальных комплексов и памятников событиям Великой Отечественной войны, расположенных в Ленинградской и Калининградской областях. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе флота.

"Более 100 захоронений, мемориалов и памятников было приведено в порядок. Задействовано было более 2,5 тыс. военнослужащих для этого. Это мемориалы, памятники, некоторые даже находятся на территории частей, их очень много, и они разные. Также [приведены в порядок мемориалы] за пределами частей, закрепленные за частями", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, военные и члены их семей "провели уборку территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также выполнили косметический ремонт на воинских захоронениях, обелисках и памятниках".

В ведомстве добавили, что военные, в частности, очистили от следов коррозии и покрасили корпуса боевых машин времен Великой Отечественной войны, которые установлены на постаментах, в том числе танков, самолетов, орудий.

Во время празднования Дня Победы в местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях, отметили в пресс-службе, пройдут "десятки торжественных мероприятий различного формата и масштаба". "Центрами их проведения станут мемориальные комплексы, воинские захоронения, количество которых достигает более полутора сотен", - добавляется в сообщении.