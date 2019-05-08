Парад Победы в Севастополе примет прежний командующий ЧФ Моисеев

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Военный парад в День Победы в Севастополе примет вице-адмирал Александр Моисеев - прежний командующий Черноморским флотом, которого назначили командиром Северного флота.

"Парад Победы в Севастополе 9 мая будет принимать Моисеев, как и планировалось ранее", - рассказали ТАСС в среду на флоте.

Ранее в среду по указу президента РФ Моисеева назначили командующим Северным флотом, его пост в командовании Черноморским флотом занял вице-адмирал Игорь Осипов. Прежний командир Северного фота адмирал Николай Евменов назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России.

Как сообщалось ранее, в параде 9 мая примут участие около тысячи военнослужащих Севастопольского гарнизона. Всего в Крыму в военных парадах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, примут участие порядка 5 тысяч военнослужащих, напомнили на флоте.