Вся техника, которую покажут на параде Победы

Вооруженные "Тигры" и уникальные "Арматы", ядерные "Ярсы" и реактивные "Смерчи", большие "Белые лебеди" и ударные "Беркуты", знаменитые асы "Русские витязи" и "Стрижи", а также техника противовоздушной обороны, десанта и войск Росгвардии. И это далеко не полный список военной техники, которую можно будет увидеть 9 мая на параде на Красной площади. Часть вооружения успешно применялась российскими военными в Сирии.

Ко Дню Победы ТАСС представляет проект, рассказывающий о вооружении и технике, участвующей в военном параде и определяющей современный облик Вооруженных сил РФ.

Всего по главной площади страны проедет более 130 единиц техники, а в небе пролетит 74 самолета и вертолета.

В проекте два раздела:

Образцы вооружения и военной техники, а также самолеты и вертолеты размещены в том порядке, в котором они будут двигаться во время парада. Каждый образец, представленный в проекте, снабжен техническими характеристиками.

Узнать больше можно в материале парад Победы 2019.