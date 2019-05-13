Путин: майская серия оборонных совещаний будет посвящена развитию ВКС

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Майская серия оборонных совещаний в Сочи будет посвящена развитию Воздушно-космических сил, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник первую из запланированных встреч.

"В ходе нынешней серии совещаний сосредоточимся на состоянии и перспективах развития Воздушно-космических сил", - сказал глава государства. Он отметил, что сейчас и в будущем роль ВКС в военных операциях, надежный контроль за небом и космическим пространством "исключительно значимы" и будут только расти. Поэтому, подчеркнул президент, главной задачей является совершенствование боевых возможностей ВКС, повышение уровня подготовки личного состава.

Путин напомнил, что 2 апреля 2019 года им была утверждена Концепция развития воздушно-космической обороны РФ до 2030 года. Этот документ учитывает изменения военно-политической обстановки, средств вооруженной борьбы в воздушно-космической сфере и трансформацию взглядов на их применение.