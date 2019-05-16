До 1,5 тыс. военных моряков примут участие в параде в честь Дня Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Военный парад с участием около 1,5 тыс. человек пройдет 18 мая в Балтийске в 316-ю годовщину основания одного из старейших флотов России, сообщили ТАСС во флотской пресс-службе.

"18 мая праздничные мероприятия, посвященные Дню Балтийского флота, откроются в полдень в Балтийске парадом войск", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что в общей сложности в нем примут участие около 1,5 тыс. военных моряков.

В праздничных колоннах торжественным маршем пройдут военнослужащие гвардейской бригады морской пехоты, в их числе будут и более 400 "черных беретов", принимавших участие 9 мая в параде Победы на Красной площади в Москве. В парадном строю пройдут также члены экипажей надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и ракетных кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы.

Для гостей праздника будет работать выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-морского флота, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. Для посещения будут открыты боевые корабли, ошвартованные у площади Балтийской Славы.

В рамках Дня Балтийского флота пройдет информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать", будет функционировать мобильный пункт набора на военную службу по контракту.

Балтийский флот - один из старейших флотов России, создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Днем рождения Балтфлота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна. Историческая значимость той победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает".