Шойгу поздравил Главное военно-политическое управление ВС России со 100-летием

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил личный состав Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России со 100-летним юбилеем и выразил уверенность, что сотрудники управления будут эффективно решать ответственные задачи по обеспечению безопасности России.

"В юбилей выражаю особые слова благодарности ветеранам - участникам Великой Отечественной войны и старшему поколению Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота, чье мужество, самоотверженность и несокрушимая сила духа являются для молодых сотрудников примером подлинного патриотизма, вдохновляют их на новые свершения во имя Отчизны", - отмечается в приветственном слове Шойгу, которое зачитал первый замглавы военного ведомства Руслан Цаликов на торжественном вечере, посвященном юбилею.

В тексте поздравления министр обороны также выразил уверенность в том, что личный состав ГВПУ будет достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников и эффективно решать ответственные задачи по обеспечению безопасности РФ.

От себя Цаликов добавил, что Российская Федерация сегодня - сильная, мощная страна, не ставящая перед собой задач нести угрозу соседним или иным странам. "Единственное, что нами движет, это наша собственная безопасность", - подчеркнул он.

Первый замглавы Минобороны РФ также отметил важность роли специалистов военно-политических органов в формировании моральных и духовно-нравственных качеств военнослужащих. "Позвольте выразить надежду, что мы вместе с вами, при вашей активной работе, с учетом опыта ветеранов, исполним это высокое предначертание, которое нам выпало", - сказал Цаликов.

Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ было создано в 2018 году в соответствии с решением президента страны. Главной задачей военно-политических органов на современном этапе является формирование сплоченных воинских коллективов, способных к выполнению самых сложных задач в любых условиях обстановки, патриотического сознания военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил, а также военно-патриотической работы с гражданами России и прежде всего с молодежью.