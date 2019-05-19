МО РФ: армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в зоне деэскалации Идлиб

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Боевики в Сирии с 18 мая обстреляли правительственные войска 13 раз, трое сирийских военнослужащих получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в российском Центре применения враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны).

В сообщении отмечается, что с нуля часов 18 мая вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибской зоне деэскалации, но факты обстрелов позиций правительственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо со стороны боевиков продолжаются.

"С 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий, в том числе с использованием минометов и реактивных систем залпового огня, запрещенных астанинскими договоренностями от 2017 года и сочинскими соглашениями от 2018 года к размещению в демилитаризованной зоне", - заявили военные РФ. В Центре добавили, что "в результате обстрелов трое сирийских военнослужащих получили ранения".

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".