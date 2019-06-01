Более 5 тыс. человек посетили полигон в Крыму, где проходит авиашоу конкурса "Авиадартс"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. зрителей побывали на авиашоу, которое стало самым зрелищным этапом конкурса "Авиадартс-2019". В программе были показательный воздушный бой истребителей, условные пуски ракет и выступления пилотажных групп Воздушно-космических сил России "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты", сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Более 5 тыс. жителей и гостей Крыма посмотрели воздушное шоу "Авиамикс", которое является наиболее зрелищным эпизодом всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2019". Тактический эпизод "Авиамикс" был разыгран на полигоне Чауда под Феодосией. В мероприятии были задействованы экипажи новейших и перспективных самолетов и вертолетов ВКС, включая истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ3, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и другие типы воздушных судов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в "Авиамиксе" задействовали более 50 воздушных судов. Открыли летную программу четыре многоцелевых сверхманевренных истребителя Су-35С, которые показали воздушный бой пара на пару на высотах от 200 до 2,5 тыс. м. Зрители смогли оценить высокую маневренность и управляемость самолетов.

Затем истребители-бомбардировщики Су-34 продемонстрировали подавление пусковой установки условного противника сбросом бетонобойных бомб с высоты 200 м, а дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 под прикрытием истребителей Су-30СМ провели пуски авиационных ракет по средствам противовоздушной обороны условного противника. Экипаж тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 десантировал груз общим весом более 15 т, после чего авиационная группа высшего пилотажа "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н применила реактивные снаряды по подвижным огневым средствам условного противника. В завершении программы выступили пилотажные группы ВКС "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты", выполнившие фигуры высшего пилотажа.

Для зрителей также открыли выставку авиационной и бронированной сухопутной техники. Гости праздника смогли увидеть вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, самолеты МиГ-29, МиГ-29УБ, Л-39, кабины самолетов МиГ-31 и Су-27, БТР-82А, бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", стрелковое оружие. На полигоне прошла акция "Служба по контракту - твой выбор" - все желающие могли посетить мобильные агитационные пункты и узнать об условиях службы в различных родах войск.

О конкурсе

Ранее сообщалось, что для конкурса на Чауде созданы более 70 уникальных наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы. Летчикам предстоит соревноваться в физической подготовке, полетах по маршруту, ведению визуальной воздушной разведки и технике пилотирования. Жюри также оценит умение конкурсантов применять боевые средства по наземным целям, а у экипажей военно-транспортной авиации - умение десантировать грузы. Истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" продлится до 8 июня.