Свыше 30 межконтинентальных баллистических ракет введут в состав РВСН до конца 2019 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 30 межконтинентальных баллистических ракет будет введено в боевой состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца 2019 учебного года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Минобороны.

"До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76%, и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточнили в военном ведомстве, сейчас продолжаются работы по созданию нового ракетного комплекса "Сармат". Также до конца года ожидается поставка свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Это позволит поставить на боевое дежурство ракетные полки ПГРК "Ярс" в трех ракетных соединениях (Иркутском, Барнаульском и Йошкар-Олинском), "двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в Ясненском ракетном соединении".

1 июня в ВС РФ стартовал летний период обучения. В ходе зимнего периода обучения более 15 ракетных полков стационарного базирования и свыше 20 ракетных полков мобильной группировки РВСН отработали учебно-боевые задачи во время боевого дежурства. Они выполнялись с выводом на маршруты боевого патрулирования.