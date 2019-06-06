Военные испытали модернизированный бронеавтомобиль "Тайфун-К" в учебном бою в горах Тувы

КЫЗЫЛ, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Туве, уничтожили условного противника в предгорьях Западного Саяна. В маневрах принял участие бронеавтомобиль "Тайфун-К-53949", который проходит испытания в регионе, сообщил журналистам в четверг командир бригады Рамиль Ибатуллин.

В учениях задействовали более 500 человек и свыше 50 единиц военной техники. Действия мотострелков с воздуха прикрывали вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".

"В учениях впервые принял участие новейший многоцелевой бронеавтомобиль "Тайфун-К-53949", с колесной формулой 4x4, который проходит войсковые испытания на базе горной мотострелковой бригады в Туве", - сказал Ибатуллин.

По замыслу маневров, колонну военной техники "противника" обнаружили в горах беспилотники "Орлан-10". Для уничтожения "боевиков" выдвинулись огневые группы на бронированных автомобилях "Тигр-М" и новом "Тайфун-К-53949". "Также военнослужащие выполнили залп минометными снарядами из самоходных орудий "Нона-СВК", поразив цели на дальней стороне горного хребта", - отметил командир бригады.

Планируется, что войсковые испытания нового бронеавтомобиля, которые проходят на базе горной мотострелковой бригады, завершатся до конца года.