В Омском автобронетанковом институте в день выпуска офицеров открыли памятник танкисту

ТАСС, 12 июня. Торжественное открытие памятника танкисту и закладка танковой аллеи состоялись в среду в Омском автобронетанковом инженерном институте в честь 80-летия создания учебного учреждения перед церемонией торжественного выпуска офицеров и прапорщиков. Заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков заложил в памятник капусулу с землей с Прохоровского поля, где в Великую Отечественную войну состоялось одно из крупнейших танковый сражений, и землей из города Осиповичи (Белоруссия), где в 1931 году был сформирован институт.

"Символично, что в памятник закладывается капсула с землей с Прохоровского поля, где в годы Великой Отечественной войны произошло самое грандиозное танковое сражение, и землей из города Осиповичи, где в 1939 году наше учебное заведение было сформировано как Осиповическое пехотное училище", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

После открытия памятника состоялась церемония торжественного выпуска офицеров - выпускников института. Дипломы и наградные значки об окончании института получили около 400 лейтенантов и более 70 офицеров. "Сегодня для всех, кто стоит сейчас в выпускном мундире - незабываемый день. Никакое другое событие в службе не может сравниться с торжественным выпуском из родного института. <...> Выпуск происходит в знаменательный год - наш Омский автобронетанковый инженерный институт в 2019 году отметит 80-летний юбилей. <...> Уже в первые дни Великой Отечественной войны курсанты и офицеры училища героически воевали на фронте. <...> Традиции выполнения священного долга перед Отечеством с достоинством и честью продолжаются вашими выпускниками и сегодня", - обратился к выпускникам Булгаков.

Омскому автобронетанковому инженерному институту в 2019 году исполняется 80 лет. Первые выпускники этого учебного заведения приняли участие в сражениях на полях Великой Отечественной войны, 33 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. В настоящее время институт является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Здесь готовят офицеров и младших специалистов по ремонту бронетанковой и военной автомобильной техники.

Учебно-материальная база филиала - это уникальный комплекс вооружения и военной техники, учебно-лабораторной, тренажерной и полевой базы, современных учебных аудиторий, специализированных классов, кабинетов и лабораторий. Изучение танковых конструкционных материалов проводится в специально оборудованном бронетире путем обстрела образцов броневых материалов. На тактическом поле и в огневом городке курсанты получают практические навыки стрельбы из танков и стрелкового оружия.