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Противоракетная оборона Москвы будет модернизирована к 2022 году

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что реализация этих и других мероприятий "обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобороны России планирует завершить модернизацию системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы к 2022 году. Об этом в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента 2012 и 2018 годов.

"В 2022 году [планируется завершить] модернизацию системы противоракетной обороны Москвы", - сказал Шойгу.

По его словам, реализация этих и других мероприятий "обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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